Nazione: “Fagioli risponde ai cori e a chi non l’ha voluto in Nazionale”

Nazione così su Fagioli

Redazione VN 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 09:28)

La Fiorentina deve gran parte della vittoria di Verona a Nicolò Fagioli, autore di una prestazione decisiva: prima colpisce una traversa, poi segna il gol che vale tre punti fondamentali per la salvezza. In una partita povera di idee e gioco, il centrocampista è stato l’unico vero faro dei viola, capace di dare ordine e qualità anche nei momenti più difficili.

Fin dai primi minuti si capisce che è in giornata: attento nella gestione dei tempi e pericoloso negli inserimenti, sfiora il gol nel primo tempo e poi si fa trovare pronto nel finale, quando con grande classe realizza la rete decisiva. Un lampo tecnico che cambia il destino della gara e permette alla Fiorentina di guardare con maggiore serenità alla classifica.

Il gol ha anche un significato personale per Fagioli: una rivincita dopo le critiche e le polemiche, amplificate dai fischi del pubblico di Verona e dall’ammonizione che gli costerà la squalifica contro la Lazio. L’esultanza polemica, con il gesto di zittire i tifosi, racconta tutta la tensione del momento, ma anche la centralità di un giocatore sempre più determinante per il futuro viola. Lo scrive la Nazione.