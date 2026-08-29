David Guetta ha commentato la giornata di oggi tra Centenario e Frosinone
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David Guetta ha commentato al Pentasport di Radio Bruno la sfida di stasera contro il Frosinone seguita dalla festa per i 100 anni del club:
Sarà una giornata meravigliosa, ma speriamo ci siano i trepunti: non vincere contro il Frosinone annacquerebbe tutto quanto. Sono emozionato per la festa di Firenze.
Grosso
Esonero in caso di sconfitta? Sono grandissime sciocchezze. Se non vince non va esonerato, ma poste delle domande. per quanto il mercato sia stato scintillante speriamo di non scivolare all'ultimo.
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