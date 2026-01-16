Guetta: “Non illudiamoci per le prestazioni. Se ci salviamo non è grazie a Vanoli”

David Guetta, nel corso del Pentasport di Radio Bruno, si è espresso così sull'attuale situazione viola in vista della partita contro il Bologna di mister Italiano.
Le parole di David Guetta oggi a Radio Bruno, durante il Pentasport.
Non siamo nemmeno all'inizio della ripresa, non facciamoci ingannare dalle ultime prestazioni. Il Verona è pieno di giocatori che corrono come matti, guardate anche il Lecce nonostante l'attaccante in meno. Il Bologna è tornato a giocare e ieri ha fatto una buona partita. La gara al Dall'Ara è importantissima, le scorse con Lazio e Milan erano considerate più difficili, allora dobbiamo tirare fuori gli artigli domenica.
In caso di salvezza...—
Se ci salviamo non è certo merito di Vanoli, che ci ha messo un mese di troppo a trovare la quadra. Sicuramente l'arrivo di Paratici servirà a smuovere il tutto.
