Carmine Gautieri, noto allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la Fiorentina di Vanoli. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Gautieri: “Dopo il Verona la svolta. Mercato? Servono giocatori importanti”
news viola
Gautieri: “Dopo il Verona la svolta. Mercato? Servono giocatori importanti”
L'opinione di Carmine Gautieri, noto allenatore, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la Fiorentina di Vanoli
Penso che dopo la partita con il Verona ci sia stato un grande cambiamento caratteriale, i risultati si vedono su tutti i punti di vista. Non si capisce come la Fiorentina sia in quella zona di classifica, la strada è ancora lunga per la salvezza. Firenze è una piazza passionale e difficile, Vanoli ha capito cosa fare, vedo una squadra che ragiona da branco, tutti combattono per il risultato. La società deve capire dove intervenire sul mercato, qualche giocatore importante ci vuole.
© RIPRODUZIONE RISERVATA