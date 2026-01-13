Ferrara si domanda: “Come si può sbagliare la preparazione nel 2026?”

Viola News
L'opinione di Benedetto Ferrara, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulla Fiorentina di Vanoli
Benedetto Ferrara, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

Vanoli è riuscito ad entrare nella testa dei calciatori, brava la squadra a reagire nonostante il pareggio frustrante del Milan all'ultimo minuto. I viola avrebbero meritato i tre punti, contro i rossoneri che probabilmente hanno iniziato la gara con una formazione presuntuosa. Fagioli? La Fiorentina ha il suo play, e lui è convinto di farlo. La squadra ha iniziato a girare in un altro modo anche grazie a lui. Non mi spiego come si possa sbagliare una preparazione nel 2026, la differenza in campo oggi si vede tutta I giocatori adorano gli allenatori che fanno le preparazioni vere, anche se lì per lì soffrono, sanno che andrà a beneficio della loro carriera. Vanoli? Ha sempre mostrato sincerità, anche dicendo cose fuori dagli schemi. A tratti era confuso, ma si vede che ha lavorato

