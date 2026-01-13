Nosotti: “Bologna imborghesito. Fabbian? Ecco perché è tornato un’opzione”

Marco Nosotti sul Bologna di Vincenzo Italiano in vista della sfida contro la Fiorentina

Redazione VN 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 15:42)

La trasferta di domenica al Dall’Ara arriva in un momento delicato per il Bologna di Vincenzo Italiano, prossimo avversario della Fiorentina. A tracciare il quadro è stato Marco Nosotti, intervenuto a “A Pranzo con il Pentasport” su Radio Bruno, che ha descritto una squadra in fase di appannamento dopo un avvio di stagione brillante.

“Il Bologna è altalenante nell’ultimo periodo nell’espressione dei suoi principi: recupero alto e pressione alta”, ha spiegato Nosotti.

“Poi sono arrivati alcuni infortuni e alcuni errori individuali che hanno compromesso i risultati”.

Un calo che lo stesso Vincenzo Italiano ha sintetizzato in modo molto diretto: “Come ha detto Italiano a Como, la squadra si è un po’ imborghesita. E con il calcio di Italiano non ci si può imborghesire”.

La Fiorentina potrebbe trovare un Bologna in difficoltà soprattutto nel reparto arretrato. “Lucumí mancherà per qualche tempo. Casale non ha funzionato. La squadra è alla ricerca di un centrale”, ha rivelato Nosotti.

Secondo Nosotti, il momento in cui il Bologna ha iniziato a perdere certezze è chiaro: “Dalla trasferta europea di Vigo il Bologna si è un po’ perso”.

A complicare ulteriormente il calendario ci sarà anche il recupero di campionato: “Giovedì il Bologna giocherà il recupero contro il Verona”.

Il problema principale, però, è offensivo. “Il problema è sugli esterni: Orsolini ha tirato la carretta per un po’”, ha sottolineato Nosotti.

E non solo: “Qualcosa non ha avuto dai centravanti. Il Bologna deve riempire di più l’area. Ecco perché è tornato in auge Fabbian”.