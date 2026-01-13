Sentite Mareggini: “Harrison? In Premier anche chi non gioca ha valore”

Mancavano gli esterni e mi sembra che qualcosa finalmente si stia muovendo. Solomon è un innesto di qualità, Harrison lo conosco poco ma arrivare dal Leeds significa avere un certo bagaglio. Anche chi non gioca in Premier può avere valore: la Serie A oggi è nettamente inferiore al campionato inglese. I limiti nella preparazione atletica erano evidenti, le prime quindici gare della Fiorentina sono state sorprendenti in negativo. Oggi i tifosi hanno strumenti per informarsi e comprendere le dinamiche, grazie ai mezzi che hanno a disposizione. De Gea? Ho vissuto una Fiorentina vincente e una in difficoltà, ma nessun portiere può restare immune quando la squadra attraversa momenti complicati. Le incertezze minano le sicurezze. Detto questo, e l’ho sentito dire e letto, non ha senso metterlo in discussione. Pensare di criticare un portiere del genere significa non capire la situazione. A Firenze un numero uno di questo livello non si vedeva da tempo, ed è chiaro che il paragone con la scorsa stagione non regge