Lazio-Fiorentina, Open Var: contatto falloso Pongracic-Gila. Su Gud non c’è rigore

Nel consueto appuntamento settimanale di Open Var si sono analizzati i tanto discussi casi avvenuti in Lazio-Fiorentina, prima il contatto Pongracic-Gila, poi quello che ha portato al rigore per la Fiorentina, tra lo stesso Gila e Gudmundsson. Qui di seguito gli audio testuali pubblicati dall'AIA e l'analisi in studio dell'accaduto da parte di De Marco.
L'analisi dei casi tanto discussi di Fiorentina-Lazio da parte di Andrea De Marco su Dazn
Pongracic su Gila—
Audio VAR: "Vediamo un po', vediamo in dinamica... ho anche l'opposta... Check completato, c'è una lieve trattenuta e Gila accentua molto".
De Marco in studio: "In questo caso avremmo preferito un'OFR (On Field Review), dato che la trattenuta era punibile con calcio di rigore".
Gila su Gudmundsson—
De Marco in studio: "Avremmo preferito che rimanesse la decisione di campo, il contatto non è tale da giustificare una chiamata al monitor".
Ricapitolando, secondo l'AIA in Lazio-Fiorentina manca un rigore per la Lazio nel primo tempo e il rigore assegnato alla Fiorentina nel final dei partita non aveva gli estremi per essere considerato tale.
