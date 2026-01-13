Lazio-Fiorentina, Open Var: contatto falloso Pongracic-Gila. Su Gud non c’è rigore

Nel consueto appuntamento settimanale di Open Var si sono analizzati i tanto discussi casi avvenuti in Lazio-Fiorentina, prima il contatto Pongracic-Gila, poi quello che ha portato al rigore per la Fiorentina, tra lo stesso Gila e Gudmundsson. Qui di seguito gli audio testuali pubblicati dall'AIA e l'analisi in studio dell'accaduto da parte di De Marco.