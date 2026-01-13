Gotta (Sky): “Harrison e Solomon, buoni segnali ma il salto di livello manca”

Roberto Gotta, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Solomon e di Harrison. Ecco le sue parole:
Harrison è sempre arrivato a un limite di buone prestazioni, ma senza mai riuscire ad alzare il livello. Lo scorso anno è stato utile nell'Everton, poi però è tornato al Leeds dove non ha quasi mai giocato, anche per il cambio di modulo. Solomon? Come il precedente, in Inghilterra ha trovato pochissimo spazio. Fa capire molto la differenza tra i campionati, nonostante la Serie A sia un campionato molto difficile.
