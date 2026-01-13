Grassia: “Piccoli non mi entusiasma. Ecco chi avrei preso a quella cifra”

Filippo Grassia, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare delle ultime in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:
La Fiorentina adesso può davvero sperare di salvarsi, anche se ieri il Genoa ha allontanato la quota salvezza. Serve essere più cinici e più lucidi, senza buttare al mare situazioni come quella di Roma. Con il Milan, in quei maledetti secondi, gli dei sono stati tutti benevoli con il Milan, tra il gol, la traversa di Brescianini e Kean. Nei primi venti minuti è stato lasciato troppo spazio ai rossoneri. Piccoli? Si può giocare anche con le due punte con Gudmundsson, senza l'altro esterno. Kean lotta tanto durante la partita, dell'ex Cagliari non ricordo grandi occasioni, non mi ha entusiasmato. Non l'avrei preso a tutti quei soldi, avrei preferito Raspadori
