Da Bologna: “A dicembre il calo: ecco perché. Lucumì assenza pesante”

Alessandro Mossini, giornalista del Corriere di Bologna, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della prossima sfida di domenica con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Il Bologna aveva abituato i tifosi a certi risultati, a dicembre purtroppo c'è stato un calo. L'infortunio di Freuler ha condizionato molto la squadra. A Milano con l'Inter la squadra di Italiano aveva l'encefalogramma piatto, diversamente da Como, dove si sono viste cose diverse. Con la Fiorentina mancheranno Lucumì, il miglior difensore della rosa, per infortunio e Cambiaghi per squalifica, a meno di ricorsi vinti. Mancherà anche Bernardeschi, il che fa si che il Bologna sugli esterni sia corto. Italiano non vince da sette giornate in campionato, tre pareggi e quattro sconfitte. Immobile? L'annata è stata molto difficile, l'infortunio alla prima giornata ha complicato tutto. Sul mercato la società è un po' lenta, manca un difensore il prima possibile
