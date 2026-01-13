Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Quest’anno ogni errore lo paghi. Comuzzo? Si cresce di reparto”
news viola
Amoruso: “Quest’anno ogni errore lo paghi. Comuzzo? Si cresce di reparto”
L'opinione di Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa viola
Un mese fa le partite con Milan e Lazio le avresti perse. Un errore in questa annata può costarti il risultato, anche se il resto della partita è perfetto. Vanoli sta cercando di far capire alla squadra che non puoi davvero permetterti di sbagliare nulla. La strada è quella del lavoro e dell'abnegazione, lottare e non dare mai nulla di scontato. Comuzzo? Ho sentito un po' di critiche su di lui, sia a Roma che con il Milan. Con la Lazio lui è molto più colpevole che con i rossoneri. Nell'episodio di Zaccagni sbaglia, anche se in concomitanza sbagliano i centrocampisti a non raddoppiare. Nkunku ha fatto un movimento incredibile tirando una mina sul primo palo, bravo lui. Si può migliorare eccome, ma lo si deve fare come reparto. Non devono succede casi come quello di Pulisic, che in fotocopia faccia la stessa azione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA