Lucarelli: “Piccoli va aspettato. Per salvarsi ognuno faccia la sua parte!”

Durante il Pentasport di oggi a Radio Bruno, Cristiano Lucarelli, ex attaccante e attuale tecnico della Pistoiese, è così intervenuto per esprimersi sul centravanti Piccoli e sulla salvezza della squadra viola.
Il centravanti che non si sblocca—
Nonostante il pessimo inizio, sono convinto chePiccolivada aspettato. Guardate Lucca a Napoli.... Se la Fiorentina ha voglia di aspettare Roberto, può diventare un buonissimo giocatore. Ha qualità ma, come tutti i giovani giocatori, ha bisogno di tempo. Anche Kean alla Juventus sembrava non dare nulla, poi è arrivato qua: ha sentito la fiducia della gente e ha iniziato a segnare...
Sulla salvezza—
Se mettiamo da parte rancori, contestazioni e tutto il resto possiamo salvarci. Adesso la priorità è la salvezza... ognuno faccia la sua parte! La squadra ha bisogno del calore della sua gente. Se la Fiorentina pareggia il gap emotivo con le altre squadre e cambia l'atteggiamento, allora si salva.
