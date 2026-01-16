Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Lucarelli: “Piccoli va aspettato. Per salvarsi ognuno faccia la sua parte!”

news viola

Lucarelli: “Piccoli va aspettato. Per salvarsi ognuno faccia la sua parte!”

Lucarelli: “Piccoli va aspettato. Per salvarsi ognuno faccia la sua parte!” - immagine 1
Le dichiarazioni di Cristiano Lucarelli al Pentasport odierno.
Redazione VN

Durante il Pentasport di oggi a Radio Bruno, Cristiano Lucarelli, ex attaccante e attuale tecnico della Pistoiese, è così intervenuto per esprimersi sul centravanti Piccoli e sulla salvezza della squadra viola.

Il centravanti che non si sblocca

—  

Nonostante il pessimo inizio, sono convinto chePiccolivada aspettato. Guardate Lucca a Napoli.... Se la Fiorentina ha voglia di aspettare Roberto, può diventare un buonissimo giocatore. Ha qualità ma, come tutti i giovani giocatori, ha bisogno di tempo. Anche Kean alla Juventus sembrava non dare nulla, poi è arrivato qua: ha sentito la fiducia della gente e ha iniziato a segnare...

Sulla salvezza

—  

Se mettiamo da parte rancori, contestazioni e tutto il resto possiamo salvarci. Adesso la priorità è la salvezza... ognuno faccia la sua parte! La squadra ha bisogno del calore della sua gente. Se la Fiorentina pareggia il gap emotivo con le altre squadre e cambia l'atteggiamento, allora si salva.

Leggi anche
Marchini: “La salvezza è la priorità. Solomon domenica potrebbe partire titolare”
La Fiorentina oggi su radio e tv locali

© RIPRODUZIONE RISERVATA