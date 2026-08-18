Nonostante l’anno scorso sia andata male per tutti lui è stato il meno peggio

Redazione VN
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Ciccio Graziani, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato dell'interesse del Como nei confronti di Moise Kean. Queste le sue parole:

Nonostante l’anno scorso sia andata male per tutti lui è stato il meno peggio. Ma certi suoi comportamenti fuori dal campo... Sembrava quasi un corpo estraneo: c’era e non c’era con la squadra. Se ci sta volentieri per responsabilizzarlo servirebbe anche la fascia da capitano. Lui più che al calcio pensa alla musica, questo può dare fastidio. Bisogna parlare chiaro. Io non lo metterei sul mercato, ma se accettano proposte e si guardano intorno mi fa riflettere. Se il Como arriva a 40/45 la Fiorentina lo vende.
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Antognoni

Mi piange il cuore non vedere Giancarlo il 29, per me e per lui. Questa proprietà è una delle tante dei 100 anni.

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