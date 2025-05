Graziani: “Non sono deluso dalla stagione viola. Col Betis ho applaudito la squadra”

" Dopo la gara col Betis ho applaudito la squadra, perché ha lottato dall'inizio alla fine . Così come ha fatto per tutta la stagione. La società viola ha idee chiare. Il rinnovo di Palladino è stato fatto perché il presidente pensa che il tecnico possa essere il profilo ideale per le prossime stagioni. Il tempo ci dirà se questa è stata una mossa azzardata oppure no."

Gud e Kean

"Gudmundsson oggi non è una risorsa, ma anzi è quasi un problema. Così come è un problema la scarsa forma fisica di Moise Kean. Quando i tuoi riferimenti offensivi giocano male, è ovvio che soffri di più. Questa squadra, con altri 4 elementi di qualità, può avere l'ambizione di rimanere con continuità ad alti livelli. Io rifarei la Conference, anche per far giocare tutti i calciatori della rosa. In più senza Europa la Fiorentina dovrà abbassare il monte ingaggi."