Zaniolo, pazienza finita. Tornerà in Turchia, col Betis l’ultima in maglia viola

Per Zaniolo sembra ormai finita l'avventura in maglia viola. Non ci sarà (ovviamente) riscatto e tornerà in Turchia

Redazione VN 11 maggio 2025 (modifica il 11 maggio 2025 | 07:28)

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si focalizza su Nicolò Zaniolo, arrivato alla Fiorentina a gennaio dall'Atalanta ma ormai sempre più destinato a chiudere la sua esperienza in viola. Il giocatore ha praticamente sempre sprecato le chances avute, ultima contro il Betis, entrando per i supplementari in un contesto in cui è stato solo una comparsa. È sembrato quasi un corpo estraneo e per molti quella in coppa potrebbe essere stata l'ultima presenze in maglia gigliata. In campionato ha da scontare due turni di squalifica e rientrerebbe per Udine, ma sembra ormai tardi.

Bocciato — Zaniolo ha giocato 13 partite, di cui 4 da titolare: zero gol e zero assist, spesso con prove sottotono. Male con la Roma prima che col Betis, difficile che ci sia ancora spazio per lui in un ambiente che peraltro ben conosceva e che poteva stimolarlo. L'attaccante sembra oggi un giocatore irriconoscibile. Un destino ormai segnato: non ci sono i termini pattuiti per il riscatto (60% delle gare disputate per almeno 30') per un'operazione che poteva costare 19 milioni. Decisamente troppi. Zaniolo farà così ritorno al Galatasaray con un'altra annata poco felice.