Palladino 2027: come cambia il mercato della Fiorentina col rinnovo del tecnico

Chi rimane in bilico

Nella seconda parte di stagione Palladino ha dimostrato di saper fare a meno di due giocatori in particolare, che quindi possono essere considerati in bilico in vista dell'estate: Comuzzo e Adli. Il primo è stato definito l'acquisto della sessione invernale dopo il no ai 35 milioni offerti dal Napoli, rimane un patrimonio importante per la società e un prospetto di sicuro valore ma, se la volontà è quella di tenerlo, dovrà essergli ritagliato uno spazio maggiore. Adli invece ha pagato l'infortunio al piede e l'arrivo di Fagioli: il suo riscatto costa una decina di milioni, vanno valutate bene situazioni come la sua e quella di profili come Colpani e Folorunsho, tutti prestiti con diritto graditi per caratteristiche a Palladino, ma non in prima linea nelle rotazioni dell'ultimo periodo per varie motivazioni e decisamente costosi se non cambierà il loro status di alternative. Zaniolo con ogni probabilità non sarà trattenuto, per quel che riguarda Beltran invece molto dipenderà da cosa succede con Kean e Gudmundsson. Il suo River Plate ha già cominciato a sognare un Quarta-bis, anche se il Vikingo non ha fretta. Parisi? Con la permanenza di Gosens le speranze di titolarità sono poche, ma in questa stagione ha avuto comunque tanto spazio. Senza Europa, però, ce ne sarebbe molto meno...