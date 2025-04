Per il futuro di Kean c’è un aspetto ancora non considerato. E riguarda Palladino

Ed è proprio qui che entra in gioco Moise Kean. L’ex Juventus, in Palladino, non ha trovato solo un allenatore, ma una figura paterna, un amico, un punto di riferimento. La luce nel periodo più buio della sua carriera. Colui che ha fatto di tutto per portarlo a Firenze e su cui ha costruito la sua Fiorentina. Kean ha beneficiato di tutti questi elementi che, uniti alla sua voglia di rivalsa, hanno dato vita al bomber che oggi domina in Serie A e in Europa. Proprio per questo motivo, al di là del contratto e delle offerte, la permanenza di Raffaele Palladino potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro dell’attaccante.