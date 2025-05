FOTO – Fagioli mostra l’arrivo in vaporetto della Fiorentina a Venezia

La Fiorentina, domani alle 18:30 sfiderà il Venezia, in una partita importantissima per le speranze europee viola. Dopo l'uscita dalla Conference League, il campionato rimane l'unica via per ottenere un qualificazione nelle coppe per la prossima stagione. Anche per la squadra veneta sarà una gara dalla grande importanza, visto il penultimo posto in Serie A, però la prima posizione valida per la salvezza è occupata dal Lecce, a sole due lunghezze di distanza.