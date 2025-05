Fiorentina: Venezia è l’ultima spiaggia con una speranza ‘contro corrente’

Sappiamo tutti che ormai l'unica speranza per poter partecipare ad una coppa europea è attraverso un piazzamento in campionato. Quasi certamente non oltre il sesto posto , visto che Bologna e Milan si giocheranno la finale di Coppa Italia. Dobbiamo darle per squadre che arriveranno sotto, anche se al momento sono avanti ai viola. Altrimenti il ragionamento che andiamo a sviluppare perderebbe immediatamente di senso.

Premesso che la Fiorentina dovrà obbligatoriamente vincere a Venezia e poi in casa con il Bologna, questo pomeriggio c'è un match importante fra Lazio e Juventus. Per la classifica dei viola sarebbe importante una vittoria della Juventus (ma cosa mi tocca scrivere!!!) perché così facendo la Lazio resterebbe a 63 con la Fiorentina a ruota con 62. Certamente anche la Roma non avrà un compito agevole a Bergamo con l'Atalanta che però con 68 punti in classifica potrebbe accontentarsi di un pareggio. Lascio fuori dal conto la Roma che è la squadra più in forma e punto i fari sulla Lazio che la settimana seguente andrà a Milano contro l'Inter che potrebbe essere ancora in corsa per lo scudetto. La classifica potrebbe essere la seguente: Juventus 66, Roma 64, Lazio 63, Fiorentina 62.