La “buona” notizia? Nessuno dovrà più tifare Bologna. Il paradosso del settimo posto

Addio al sogno Champions e, di conseguenza, anche alla corsa all'Europa League? Diciamo che ci siamo vicini, anche se non è finita. L'amaro in bocca è doppio ripensando alla buonissima prestazione di ieri della Fiorentina, per larghi tratti superiore alla Roma. E a certe scelte dal 1' e poi dalla panchina che non hanno pagato: come sarebbe andata con in campo i migliori? E' la domanda che assilla Firenze anche se chiaramente non c'è la controprova. Certo a Palladino va dato atto di aver preparato bene il piano gara e senza i miracoli di Svilar oggi commenteremmo un risultato diverso. Il vero rammarico, lo sappiamo, va ai punti persi contro le più piccole del campionato, ma indietro non si torna e allora guardiamo avanti. Al paradosso di una classifica veramente assurda.