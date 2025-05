Kean, filtra preoccupazione. Palladino continuerà a provare Gud-Beltran

La Nazione scrive oggi dei problemi fisici che attanagliano l'attaccante della Fiorentina Moise Kean. Come scrive il quotidiano, un fastidio muscolare che ha preoccupato (e non poco) il giocatore fin dall'immediato post-gara contro il Betis, ma che dagli accertamenti effettuati ieri non sembra essere nulla di particolarmente preoccupante. Ovvio però che le mancate comunicazioni del club viola sulla situazione del numero 20 e, soprattutto, il ridotto tempo di recupero verso la gara del Penzo obblighino a mettere in dubbio la presenza dell'ex Juventus. Notizie più precise si sapranno questo pomeriggio, quando la Fiorentina renderà noto l'elenco dei convocati che partirà per Venezia. Ma le sensazioni non sono improntante all'ottimismo, anche se tutto dipenderà dalla rifinitura di questa mattina. Dove, con tutta probabilità, Palladino continuerà a provare come fatto ieri la coppia d'attacco composta da Beltran e Gudmundsson, ovvero quella che allo stato attuale sembra avere le chance maggiori di partire dall'inizio. Lo score totalizzato dai due nelle tre gare giocate assieme tra il 23 aprile e il 1° maggio (i match con Cagliari, Empoli e Betis) non è stato poi cosi male, specie in campionato: un gol per l'argentino in Sardegna - al termine di un'azione iniziata dal numero 10 e rifinita da Dodo - e un assist per l'islandese nel derby (nell'1-0 di Adli).