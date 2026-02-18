Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Graziani: “Conference? Non è una competizione secondaria. Mi aspetto molto da Ndour”
news viola
Graziani: “Conference? Non è una competizione secondaria. Mi aspetto molto da Ndour”
L'ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Graziani, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare del momento viola
Un minimo di turnover è giusto, ma non cambierei 8 o 9 giocatori. La Conference non è una competizione secondaria per noi: ci vuole una rotazione intelligente. L'allenatore stesso potrà valutare i calciatori che giocano meno. Io vorrei vedere qualcosa in più da Ndour; dovrà dimostrare molto al mister. La squadra sta migliorando. Peccato per la sconfitta del Cagliari col Lecce, però mancano ancora 13 giornate, quindi possono accadere ancora tante cose. Sono convinto che presto ci tireremo fuori da questa situazione. Genoa e Cremonese non sono messe benissimo. La vittoria di Como regalerà autostima al gruppo; contro il Napoli sono stati commessi solamente due errori e purtroppo li hai pagati entrambi. Sono fiducioso. La squadra è consapevole del fatto che la classifica sia precaria, ma questo gruppo è forte e sono convinto che le altre squadre abbiano paura della Fiorentina. I valori, alla fine, faranno la differenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA