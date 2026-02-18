Il giornalista Riccardo Galli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina e sul suo momento viola:
news viola
R.Galli: “Prima la salvezza, poi la Conference. Finalmente abbiamo rivisto Parisi”
"I paragoni con le stagioni passate non è giusto farli: c'erano altre realtà e altri avversari. La Fiorentina deve dare un valore alla Conference e secondo me è giusto giocarla in questo modo. Il playoff se lo giocherà rischiando qualcosa, però sono convinto che nel prossimo mese la Fiorentina potrà mettere una pietra pesante sulla corsa salvezza. A quel punto potrai concentrarti sulla Conference e continuare nel percorso in campionato. Sarebbe assurdo rischiare troppo nel playoff, però in caso di passaggio del turno la squadra viola potrebbe togliersi delle belle soddisfazioni."
Parisi?—
"Era arrivato alla Fiorentina con grandissime aspettative, poi non siamo riusciti a vederlo come aveva fatto a Empoli. La fiducia data da Vanoli ci sta restituendo il giocatore che avevamo ammirato in azzurro."
Gudmundsson?—
"È un giocatore straordinario che abbiamo visto per troppo poco tempo. Spero possa tornare il prima possibile. Con l'arrivo di Solomon e Harrison la Fiorentina ha alternative importanti che permettono di far recuperare l'islandese con più calma. Questa abbondanza regala tante possibilità sugli esterni. Gudmundsson maturerà in questo periodo e cercherà di tornare protagonista."
© RIPRODUZIONE RISERVATA