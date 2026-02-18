R.Galli: “Prima la salvezza, poi la Conference. Finalmente abbiamo rivisto Parisi”

Il parere del giornalista sul momento viola

Il giornalista Riccardo Galli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina e sul suo momento viola:

"I paragoni con le stagioni passate non è giusto farli: c'erano altre realtà e altri avversari. La Fiorentina deve dare un valore alla Conference e secondo me è giusto giocarla in questo modo. Il playoff se lo giocherà rischiando qualcosa, però sono convinto che nel prossimo mese la Fiorentina potrà mettere una pietra pesante sulla corsa salvezza. A quel punto potrai concentrarti sulla Conference e continuare nel percorso in campionato. Sarebbe assurdo rischiare troppo nel playoff, però in caso di passaggio del turno la squadra viola potrebbe togliersi delle belle soddisfazioni."

Parisi? — "Era arrivato alla Fiorentina con grandissime aspettative, poi non siamo riusciti a vederlo come aveva fatto a Empoli. La fiducia data da Vanoli ci sta restituendo il giocatore che avevamo ammirato in azzurro."

Gudmundsson? — "È un giocatore straordinario che abbiamo visto per troppo poco tempo. Spero possa tornare il prima possibile. Con l'arrivo di Solomon e Harrison la Fiorentina ha alternative importanti che permettono di far recuperare l'islandese con più calma. Questa abbondanza regala tante possibilità sugli esterni. Gudmundsson maturerà in questo periodo e cercherà di tornare protagonista."