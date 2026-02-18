Imaz (Jagiellonia): “Fiorentina superiore, ma soffriranno il nostro tifo e non solo”

L'attaccante spagnolo del Jagiellonia, Jesus Imaz, ha rilasciato una bella intervista al Pentasport di Radio Bruno

L'attaccante spagnolo classe 1990, Jesus Imaz, si è raccontato al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le parole del giocatore del Jagiellonia:

"Vivremo la partita con la Fiorentina come un premio, cercando di passare il turno. Non abbiamo niente da perdere perché conosciamo il valore della squadra viola. Proveremo a fare la nostra partita giocando a viso aperto, sia in casa che in trasferta. Siamo una squadra con buoni valori tecnici, ci piace giocare a pallone e vogliamo proporre un calcio propositivo. Dovremo sfruttare al meglio tutte le occasioni che ci capiteranno."

Sulla Fiorentina? — "Conosciamo benissimo il valore del nostro avversario. È vero che la Fiorentina non sta facendo un grandissimo campionato, però hanno giocatori di grande qualità e sono i favoriti per questo doppio confronto. Noi non abbiamo niente da perdere e per questo proveremo a fare una sorpresa alla squadra viola. Possiamo contare su un pubblico molto caldo, un fattore che alcune squadre soffrono. La Fiorentina potrebbe risentire di questo aspetto, perché i nostri tifosi ci sostengono anche quando le cose non vanno bene."

La Polonia — "Il primo anno in Polonia è stato difficile; per uno abituato al caldo non è stato semplice. Non avevo mai visto la neve in vita mia, però adesso va molto meglio perché mi sono abituato. Sicuramente il campo non sarà in perfette condizioni per via del freddo e del gelo. Vorremmo approfittare di questa cosa, sperando che la Fiorentina non si trovi a suo agio in queste condizioni. Mi trovo bene in questo campionato e sono felice di ciò che sto facendo. C'è fiducia nei giovani e adesso stiamo facendo davvero bene."