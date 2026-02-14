Gud e Rugani, obiettivo Pisa. Vanoli a Como con l’idea Ndour

Dimenticare la Coppa Italia. La Fiorentina che oggi affronta il Como in campionato non sarà la stessa che ha perso contro i lariani nel trofeo tricolore, in primis dal punto di vista degli interpreti: allora il turnover non pagò, stavolta sarà una squadra viola più "vera". Sicuramente ci saranno assenze pesanti e importanti, ma andranno in campo i migliori.