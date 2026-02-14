Sul lago per svoltare, Repubblica: “Un’altra chiamata per uscire dalla crisi”

Tutti sotto esame

Anche per il tecnico Vanoli è un banco di prova cruciale: gli errori di valutazione e lettura delle partite, le lacune e le scelte sbagliate rischiano di costargli cari e oggi ci saranno risposte anche in tal senso. Da lui dipendono in parte anche i recuperi anche mentali di De Gea, Comuzzo, Pongracic, Dodo, Kean. Perché da un lato l'attacco ha trovato il gol con maggiore continuità creando anche qualcosa in più, ma dall'altro la difesa continua a incassare sistematicamente gol. Il Como è una squadra che esce alla distanza, per questo sarà importante tenere un ritmo alto per tutto l'arco della gara. Lato fisico, motivazioni e voglia, la svolta sembra vicina ma ora non può più attendere.