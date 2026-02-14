Sul lago per svoltare, Repubblica: “Un’altra chiamata per uscire dalla crisi”

Una gara giocoforza difficile, ma anche la necessità di fare punti. Alle 15.00 la Fiorentina va sul lago a fare visita a un Como lanciato e in salute, un'altra chiamata per uscire dalla crisi: obiettivo ricucire almeno in parte il gap con il Lecce in attesa di lunedì, quando i salentini risponderanno contro il Cagliari. Vincere cambierebbe le prospettive e darebbe morale, in direzione del match contro lo Jagiellonia di giovedì e soprattutto del derby col Pisa. Insomma, come scrive Repubblica serve un cambio di marcia per non sprofondare.
Tutti sotto esame—
Anche per il tecnico Vanoli è un banco di prova cruciale: gli errori di valutazione e lettura delle partite, le lacune e le scelte sbagliate rischiano di costargli cari e oggi ci saranno risposte anche in tal senso. Da lui dipendono in parte anche i recuperi anche mentali di De Gea, Comuzzo, Pongracic, Dodo, Kean. Perché da un lato l'attacco ha trovato il gol con maggiore continuità creando anche qualcosa in più, ma dall'altro la difesa continua a incassare sistematicamente gol. Il Como è una squadra che esce alla distanza, per questo sarà importante tenere un ritmo alto per tutto l'arco della gara. Lato fisico, motivazioni e voglia, la svolta sembra vicina ma ora non può più attendere.
