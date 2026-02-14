Viola News
Nazione: “De Gea contro Butez. Il duello che sarà decisivo”

Per uscire indenni dal Sinigaglia la Fiorentina dovrà affidarsi anche al suo portiere. David De Gea sta attraversando una stagione un po' cosi, con qualche errore alternato alle belle parate a cui aveva abituato i tifosi viola nella scorsa stagione. Fin qui per lui 30 presenze complessive e 42 gol subiti.

In campionato i palloni raccolti in fondo alla rete sono 38. Clean sheet 6 complessivi (3 in Serie A). Numeri da migliorare, insieme a una fase difensiva che fin qui ha concesso troppo. Specialmente sulle palle inat-tive, oltre che nei minuti di recupero. Di contro la Fiorentina si troverà davanti Butez, vera e propria rivelazione del campionato (oltre che del Fantacalcio), con 13 clean sheet stagionali tra campionato e Coppa Italia.

Il portiere francese si è rivelato affidabile e continuo, per la Fiorentina un problema in più da affrontare nel pomeriggio in riva al lago. Con la speranza che il duello a distanza lo vinca De Gea. Lo scrive la Nazione.

