Como la prima di tre tappe cruciali. Vanoli, non è un ultimatum ma quasi

La Fiorentina va a Como per la prima di tre partite che possono dire molto sul fronte salvezza e su quello della permanenza dell'allenatore Vanoli in panchina. Certo - puntualizza Tuttosport - non ci sono ultimatum in corso, ma un cambio di passo è inevitabile. Uno scatto è più che mai necessario per togliersi dalla zona rossa: Como, Pisa, Udinese, tre tappe inframmezzate dalla trasferta europea che diranno molto del prossimo futuro.

Tecnico sotto esame

Finora Vanoli ha incassato la fiducia della società ma deve anche lui svoltare: la Fiorentina ha sempre subito gol nella sua gestione, nel totale incassa 1,7 reti a match e ha un rendimento in trasferta poco invidiabile. E poi Kean, che non segna in trasferta da maggio scorso: toccherà probabilmente a Parisi (o Harrison) e Solomon innescarlo.