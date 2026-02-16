Il Lecce vince a Cagliari? Keep calm. Fiorentina, le prossime quattro sono vitali

Adesso ci sono quattro partite a dir poco fondamentali, nell'ordine contro Pisa, Udinese, Parma e Cremonese. I passi falsi non sono più consentiti, le delusioni inaspettate non più accettate. Le sconfitte in casa contro Lecce, Verona e Cagliari, così come la battuta d'arresto di Parma, hanno, di fatto, esaurito i jolly a disposizione. La Fiorentina deve fare la corsa su se stessa e può salvarsi anche prima delle ultimissime giornate di campionato, quando, tra l'altro, il calendario vedrà un mese di maggio davvero complicato (Roma, Juventus, Atalanta, oltre al Genoa). Tutti parlano del valore assoluto della rosa viola rispetto alle concorrenti per non retrocedere: è arrivato il momento di dimostrarlo sul campo.
