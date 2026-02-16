Il Lecce vince a Cagliari? Keep calm. Fiorentina, le prossime quattro sono vitali

Viola News
Pisa, Udinese, Parma e Cremonese: la salvezza della Viola passa anche e soprattutto dalle prossime quattro partite previste dal calendario
Alessandro Bracali
Dalle stelle alle stalle in un quarto d'ora. Quest'anno la Fiorentina, purtroppo, regala anche questo luna park di emozioni. Com'è appunto accaduto stasera. Un saliscendi continuo di stati d'animo, provocato dalla paura che infonde quell'ormai maledetto terz'ultimo posto, da cui i viola sembrano non voler schiodarsi. Il Lecce ha vinto, anche un po' a sorpresa, 2-0 a Cagliari ed è bastato questo per dimenticare subito l'ottima prestazione di Como e quella soddisfazione (finalmente) per come quella vittoria sia stata ottenuta. Una vittoria anche da squadra provinciale come l'hanno definita in molti, voluta e strappata con le unghie e con i denti, sovvertendo tutti i pronostici che davano alla vigilia i gigliati spacciati in casa di Cesc Fabregas.

Invece la Fiorentina è viva, come del resto aveva dimostrato spesso in questo inizio di 2026, in cui però ha ottenuto meno di quanto avrebbe meritato. La sconfitta casalinga proprio contro il Cagliari ha rovinato quel percorso di risalita che Vanoli stava intraprendendo, una sconfitta che brucia ancora. Ma ora capitan De Gea e compagni devono dimostrare che Como non è stato un episodio, che quell'atteggiamento e quella determinazione viste in terra lombarda saranno il comun denominatore di tutta la squadra, almeno fino a salvezza raggiunta.

Adesso ci sono quattro partite a dir poco fondamentali, nell'ordine contro Pisa, Udinese, Parma e Cremonese. I passi falsi non sono più consentiti, le delusioni inaspettate non più accettate. Le sconfitte in casa contro Lecce, Verona e Cagliari, così come la battuta d'arresto di Parma, hanno, di fatto, esaurito i jolly a disposizione. La Fiorentina deve fare la corsa su se stessa e può salvarsi anche prima delle ultimissime giornate di campionato, quando, tra l'altro, il calendario vedrà un mese di maggio davvero complicato (Roma, Juventus, Atalanta, oltre al Genoa). Tutti parlano del valore assoluto della rosa viola rispetto alle concorrenti per non retrocedere: è arrivato il momento di dimostrarlo sul campo.

