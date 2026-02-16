Mancano ancora quindici punti, il Lecce ha vinto. Senza Gud la Viola gioca meglio

La strada è quella giusta, aggiungo solo un finalmente. S’è vista una bella Fiorentina, sono tre giorni che lo ripetiamo e non mi dilungo oltre. Non firmo mai il risultato prima di giocare, ma a Como avrei accettato di buon grado un pareggio. E’ arrivata la vittoria, il massimo. Avanti così anche se sarà ancora dura come dimostra la vittoria del Lecce a Cagliari. Nessuno molla un millimetro. La gradevole sorpresa di Como però è frutto di una prestazione finalmente da squadra nelle due fasi, offensiva e difensiva. I difensori più protetti dai compagni e con meno spazio da difendere, hanno dato il meglio, sono riusciti a stare compatti, hanno vinto duelli, sono finite le sbavature e i troppi uno contro uno che mettono sempre in difficoltà. Vanoli ci aveva deluso con il Torino, questa volta si è riscattato. Mi piace pensare che la formazione di Como, assolutamente coraggiosa, con tre attaccanti dall’inizio, sia frutto di un dibattito interno, magari con Paratici. Sicuramente l’allenatore ha avuto carta bianca, la sua idea è stata supportata e appoggiata. Credo che la chiave della vittoria sia tutta qui, nell’aver messo in campo due esterni come Harrison e Solomon (per la prima volta assieme dall’inizio) con Kean. Li conoscevo, ma non benissimo. Li avevo visti bravi nell’uno contro uno, nella fase offensiva, non pensavo fossero così disciplinati tatticamente e mentalmente predisposti a difendere. Il loro lavoro è stato fondamentale perché in fase di non possesso la Fiorentina è riuscita sempre a chiudersi in un 4-5-1 con Harrison e Solomon molto bravi a contendere palla sull’esterno e ripartire. La squadra viola così ha avuto sempre la superiorità numerica in mezzo al campo e il Como ha perso spesso palla e spesso è stato fermato.