Ospite a Pentasport di Radio Bruno, Francesco Graziani ha analizzato il momento della Fiorentina soffermandosi su Kayode e sul peso della sosta per alcune squadre.

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Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, Francesco Graziani, detto Ciccio ha affrontato il tema "rimpianto Kayode":

Nel calcio gli errori si possono commettere, però aspetterei ancora a magnificare Kayode, perché quando giocava a Firenze, anche se più giovane, Dodo era molto più affidabile. Quindi aspettiamo delle conferme, perché in fase difensiva per me fa ancora più fatica. Prima di esprimere un opinione completa su calciatore voglio vederlo più volte.

Sulla sosta nazionali

È una situazione anomala, non siamo abituati a soste così lunghe, ma perché alcuni club sono un problema, perché gli allenatori che hanno molti giocatori in nazionale diventa difficile fare un lavoro tattico con la squadra.
Graziani sulla Fiorentina

Sulla Nazionale

Era anni che non vedevo giocare l’Italia così bene, mi sono impressionato davvero, però voglio vedere al cospetto di una grande nazionale come si comporteranno questi ragazzi. Io giocherei con la stessa formazione.

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