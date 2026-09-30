Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, Francesco Graziani, detto Ciccio ha affrontato il tema "rimpianto Kayode":

Nel calcio gli errori si possono commettere, però aspetterei ancora a magnificare Kayode , perché quando giocava a Firenze, anche se più giovane, Dodo era molto più affidabile . Quindi aspettiamo delle conferme, perché in fase difensiva per me fa ancora più fatica . Prima di esprimere un opinione completa su calciatore voglio vederlo più volte.

È una situazione anomala, non siamo abituati a soste così lunghe, ma perché alcuni club sono un problema, perché gli allenatori che hanno molti giocatori in nazionale diventa difficile fare un lavoro tattico con la squadra.