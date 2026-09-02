Gonzalo Rodriguez è tornato a Firenze in occasione della sfida celebrativa per il centenario della Fiorentina. L’ex capitano viola ha raccontato le emozioni provate nel ritrovare il Franchi e tanti protagonisti del passato:

"Tornare a Firenze è emozionante. Ci stiamo godendo ogni minuto di questa festa. Una partita che non dimenticherò mai? Il 4-2 con la Juve, non puoi scordarti una partita come quella".

Il difensore argentino ha poi minimizzato l’aspetto sportivo, sottolineando come l’obiettivo della serata fosse soprattutto quello di ritrovarsi insieme: "Era tanto che non giocavo, ma la cosa importante era venire qua e godersi la serata con tutti questi campioni".