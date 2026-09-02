’ex difensore viola Massimo Gobbi è intervenuto ai microfoni di Sky direttamente dal Franchi, dove è presente per la sfida celebrativa del centenario della Fiorentina tra Fiorentina All Star e Operazione Nostalgia Legends.

Gobbi ha parlato con emozione del ritorno di Gabriel Batistuta e degli anni vissuti in maglia viola: "Che bello rivedere Bati, eh!". Poi sulla sua esperienza in viola, ha commentato così: "A Firenze avevamo creato un gruppo meraviglioso e da lì è nato un percorso incredibile. Il gol alla Juve? Me lo ricordano sempre tutti. Non dimenticherò mai la partita di Champions contro il Bayern: è un capitolo che, ancora oggi, devo riuscire a chiudere".