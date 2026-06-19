Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Carmine Gautieri ha parlato della prematura scomparsa di Igor Protti, suo compagno di squadra ai tempi del Bari:
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Gautieri su Protti: “Grande amico. Terrò stretto un suo ricordo in particolare”
"Igor ha sempre combattuto, ha combattuto anche nell'ultimo anno prima che questa brutta malattia lo portasse via. Perdiamo un amico, una persona molto cara. Io lo voglio ricordare con grande affetto, amore e lo voglio ricordare con l'ultimo bellissimo vocale che mi ha mandato prima del matrimonio della figlia.
Tutti noi siamo dispiaciuti e spero che Igor faccia un sereno viaggio fra gli angeli. È stato un ragazzo straordinario e una persona sempre positiva. Igor è sempre stato un leader, trovava sempre la parola giusta per tirarti su. Abbiamo un gruppo degli ex-giocatori del Bari e anche nei messaggi, nonostante non stesse bene, mandava sempre messaggi positivi. Nell'ultimo anno era lui che tirava su noi con i suoi messaggi.
Perdiamo un amico caro, un grande uomo che ha dimostrato di essere un eroe nell'ultimo anno. Le persone come Igor mancano nel calcio, pulite senza secondi fini. Avrebbe potuto dare tanto al calcio anche da dirigente. Ha sempre lavorato per il bene delle società, ma adesso non ci resta che ricordalo con grande affetto e amicizia."
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