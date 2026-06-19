Gautieri su Protti: “Grande amico. Terrò stretto un suo ricordo in particolare”

" Igor ha sempre combattuto, ha combattuto anche nell'ultimo anno prima che questa brutta malattia lo portasse via. Perdiamo un amico, una persona molto cara. Io lo voglio ricordare con grande affetto , amore e lo voglio ricordare con l'ultimo bellissimo vocale che mi ha mandato prima del matrimonio della figlia.

Tutti noi siamo dispiaciuti e spero che Igor faccia un sereno viaggio fra gli angeli. È stato un ragazzo straordinario e una persona sempre positiva. Igor è sempre stato un leader, trovava sempre la parola giusta per tirarti su. Abbiamo un gruppo degli ex-giocatori del Bari e anche nei messaggi, nonostante non stesse bene, mandava sempre messaggi positivi. Nell'ultimo anno era lui che tirava su noi con i suoi messaggi.