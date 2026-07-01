Gautieri: “Firenze è come Roma, non deve accontentarsi. Merita la Champions”

Carmine Gautieri, ex allenatore, analizza il momento della Fiorentina: "Firenze è come Roma, deve lottare per la Champions

Alessio Vannini 1 luglio 2026 (modifica il 1 luglio 2026 | 20:02)

Carmine Gautieri, noto allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare del momento viola e non solo:

"Quello dei giovani è un discorso che facciamo ormai troppo spesso: in Italia, evidentemente, non ci si crede abbastanza. Pensavo che il sistema potesse cambiare, invece la vedo molto dura. I ragazzi devono avere l'opportunità di giocare, sbagliare e crescere, ma il problema è che non riusciamo nemmeno più a valorizzarli alla base."

Grosso? — "Viene da un'annata importante a Sassuolo e Paratici lo conosce molto bene. Arriva però in una piazza totalmente diversa da quella neroverde, dove la pressione è altissima, soprattutto dopo l'ultima stagione. I tifosi pretendono una svolta sotto ogni punto di vista, perché Firenze è rimasta profondamente scottata dai recenti risultati. In questo senso, Vanoli è stato bravissimo a salvare la squadra. Ha capito che bisognava badare al sodo: vincere, anche giocando male, ma mostrando un forte senso di appartenenza."

Le ambizioni — "Oggi la Fiorentina ha un disperato bisogno di calciatori di qualità, ma soprattutto di fatti e risultati concreti. Firenze è una piazza calorosa e ambiziosa, paragonabile a Roma: non può accontentarsi di un semplice piazzamento in Conference League, deve lottare stabilmente per la Champions. Ecco perché la società, sul mercato, non dovrà sbagliare la scelta degli uomini, prima ancora che quella dei calciatori."