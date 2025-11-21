Il tecnico della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, ha parlato a Dicci Podcast dell'importanza di vivere ed allenarsi in un centro sportivo come il Viola Park. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Galloppa: “I Campini erano imbarazzanti. Il Viola Park incide su ogni aspetto”
news viola
Galloppa: “I Campini erano imbarazzanti. Il Viola Park incide su ogni aspetto”
Daniele Galloppa, tecnico della Fiorentina primavera, ha parlato del Viola Park e del salto di qualità fatto rispetto ai Campini
Sono arrivato a Firenze nel 2020, da solo, visto che lo staff non lo conoscevo. Però mi sono trovato fin da subito benissimo, sia con l'ambiente che con le persone con cui ho lavorato. Non c'era ancora il Viola Park, ma ci allenavamo ai Campini che erano abbastanza imbarazzanti. Il nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli incide moltissimo nella nostra preparazione. Per questo dobbiamo ringraziare il presidente Commisso. In tutto il mondo ci saranno 4/5 centri sportivi come il Viola Park. C'è tutto quello che serve e per i calciatori che arrivano dall'estero è un motivo in più per venire a Firenze. Ovviamente la differenza la fanno le persone che lavorano dentro, ma avere una struttura così ti cambia tutto il percorso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA