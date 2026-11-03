VIDEO - Vanoli su Njie: "Sono stato criticato anche per questo. Ha esordito con me"

Nonostante la vittoria, la fase difensiva della Fiorentina è ancora troppo leggera. Anche De Gea non è stato impeccabile sul primo gol, come dichiarato da Giovanni Galli a Lady Radio:

"Se De Gea fosse partito dal dischetto dell'area, sarebbe arrivato sul pallone. Quella è roba del portiere, su un lancio pulito, senza pressione particolare. Laurientè non è entrato in area dopo una conduzione palla, ma ha semplicemente rincorso una palla lunga. De Gea fa fatica a leggere queste traiettorie"