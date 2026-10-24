Roberto Galbiati su Dodò e Oulai in vista della sfida contro l'Inter
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L'ex difensore viola Roberto Galbiati, ai microfoni di Lady Radio, ha presentato la sfida della Fiorentina contro l'Inter:
Domani è la partita meno adatta per riprendersi il campionato, ma nel calcio tutto è possibile. Con l'impegno europeo di mezzo magari l'Inter è un po' stanca. Abbiamo visto qualcosa di buono contro il Como, nonostante il risultato finale, ma sappiamo quanto sia una partita molto difficile per la squadra di Vanoli.
Oulai
Vanoli ha ragione sul suo conto: deve lavorare per guadagnarsi la maglia. Deve giocare chi se lo merita. Vanoli l'ha mandato in campo a Genova dove non è andato benissimo, anche se va ammesso che non ha giocato nel suo ruolo. Non mi sembra comunque una risposta quella di Vanoli, non credo che abbia voluto puntare il dito contro il ragazzo.
Dodò
Nonostante la situazione non credo che la Fiorentina possa metterlo fuori rosa. A San Siro non lo schiererei dal primo minuto, è l'ultima soluzione accessibile. Manderei in campo Jimenez. Oltretutto lo spagnolo conosce bene i prossimi avversari, ha giocato molti derby di Milano.
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