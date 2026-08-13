Galbiati a Radio Sportiva: "Paratici-Grosso ottima intesa. In attacco Kean dovrà sudare con Pellegrino, Mastantuono farà come Nico Paz."
VIDEO VN - Grosso: "Bisogna completare centrocampo e difesa"
L'ex viola Roberto Galbiati è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva parlando così del momento dei gigliati:
Quest'estate sono arrivati tanti stranieri ma nessun italiano, è cambiata la linea rispetto allo scorso anno. Servirebbe fare come fanno in Inghilterra: dove chi va parla in inglese. Qui addirittura c'è Gudmundsson che non parla ancora l'italiano. Servirà un po' di tempo per trovare la giusta amalgama. Grosso? Penso sia super soddisfatto. Ha trovato un ds che lo conosce e lo ha voluto fortemente, e infatti gli ha messo a disposizione ciò che gli serviva. Paratici? Vuole ricreare le condizioni in cui era prima dei problemi alla Juve. Ha fatto questa scelta ponderata e ha ricevuto grande fiducia dalla proprietà. E quando è così lavori sereno. La società ha aperto le borse e lui le sta sfruttando al meglio. Attacco viola? Penso sia all'altezza delle ambizioni. Il livello tecnico si è alzato e Kean con Pellegrino si dovrà impegnare per mantenere il posto. Dovrà tenere le antenne dritte, non deve sentirsi titolare a prescindere. Mastantuono? Penso voglia fare la stessa strada di Nico Paz. Avrà chances di giocare molto spesso titolare. Senza Europa è diverso, ma l'importante è giocare in un campionato competitivo come il nostro.
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