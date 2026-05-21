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Galbiati: “Allenatore di livello? Servono soldi. A centrocampo nessuno è sicuro”

Galbiati: “Allenatore di livello? Servono soldi. A centrocampo nessuno è sicuro” - immagine 1
Bisogna capire che intenzioni ha la società. Paratici però ha il vantaggio di poter ricominciare da zero, una situazione ideale
Redazione VN

L'ex difensore viola Roberto Galbiati, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha commentato il futuro della Fiorentina:

Okay l'allenatore di livello, ma i soldi chi li mette? Bisogna capire che intenzioni ha la società. Paratici però ha il vantaggio di poter ricominciare da zero, una situazione ideale.

Sul centrocampo

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Brescianini e Fabbian faranno parte della Fiorentina del prossimi anno, vediamo se sarà possibile rivenderli. Ma loro insieme a Mandragora, Fagioli e Ndour sono 5 centrocampisti. Dato che la Fiorentina è fuori dalle coppe la rosa sarà meno corposa. Qualcuno verrà ceduto, altrimenti c'è spazio per uno solo: nessuno dice che bisogna ripartire da loro. Dipenderà tutto da come vorrà giocare il nuovo allenatore.

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