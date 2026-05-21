L'ex difensore viola Roberto Galbiati, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha commentato il futuro della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Galbiati: “Allenatore di livello? Servono soldi. A centrocampo nessuno è sicuro”
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Galbiati: “Allenatore di livello? Servono soldi. A centrocampo nessuno è sicuro”
Bisogna capire che intenzioni ha la società. Paratici però ha il vantaggio di poter ricominciare da zero, una situazione ideale
Okay l'allenatore di livello, ma i soldi chi li mette? Bisogna capire che intenzioni ha la società. Paratici però ha il vantaggio di poter ricominciare da zero, una situazione ideale.
Sul centrocampo—
Brescianini e Fabbian faranno parte della Fiorentina del prossimi anno, vediamo se sarà possibile rivenderli. Ma loro insieme a Mandragora, Fagioli e Ndour sono 5 centrocampisti. Dato che la Fiorentina è fuori dalle coppe la rosa sarà meno corposa. Qualcuno verrà ceduto, altrimenti c'è spazio per uno solo: nessuno dice che bisogna ripartire da loro. Dipenderà tutto da come vorrà giocare il nuovo allenatore.
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