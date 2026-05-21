Vittorio Feltri è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per dire la sua in vista della sfida di domani contro l'Atalanta. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Feltri: “Fiorentina, ho rischiato l’infarto. Kean a tratti campione e… pirla”
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Feltri: “Fiorentina, ho rischiato l’infarto. Kean a tratti campione e… pirla”
Feltri al Pentasport scherza sulla sfida di domani e sulla stagione complessiva della Fiorentina. Poi sul da farsi con Kean...
Fiorentina, quest'anno un patimento che non vi dico. Mi aspettavo di più, invece ho rischiato l'infarto.
Futuro delle panchine e sfida di domani—
Palladino non è male, ma Gasperini ha fatto grandissime cose, soprattutto con una squadra di provincia dove era il dittatore. Palladino lo riconfermerei, mentre alla Fiorentina non saprei dirvi cosa fare con Vanoli... Io amo Firenze, amo i fiorentini ma per questa partita sono sempre combattuto. Farò il tifo per la squadra migliore, tanto dopo 10 minuti di gioco, si capisce quale è.
Kean: riprovarci o lasciarlo andare?—
Con Kean ci riproverei... a tratti sembra un campione, e a tratti un p****a.
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