A Radio Bruno, durante il Pentasport, Andrea Lazzari, doppio ex della partita, è intervenuto con queste parole in vista dell'ultima di campionato, domani contro l'Atalanta:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Lazzari: “Sbagliata la scelta iniziale. Ecco la parte fondamentale della squadra”
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Lazzari: “Sbagliata la scelta iniziale. Ecco la parte fondamentale della squadra”
Il doppio ex Lazzari al Pentasport sulla sfida di domani. Tra errori del passato e ambizioni future. Su cosa puntare per la prossima stagione?
Visto che non hanno più nulla da chiedere al campionato, potrebbe venire fuori una bella partita: i giocatori sono più liberi di testa, ma il pubblico di Firenze chiede sempre tanto. Ho amici sparsi per Firenze, per me è stata una bella esperienza.
Le aspettative di inizio anno. Cosa è mancato?—
Nella vita di tutti i giorni, il comportamento che hai, porta a determinate situazioni. Anche io ho vissuto la mia stagione in viola come questa della Fiorentina: le aspettative erano molto più alte. Per giocatori che sono abituati a lottare per posizioni alte e competizioni europee, giocarsi la salvezza è tutt'altra sensazione. Arrivare a capire cosa sia successo nello spogliatoio è difficile. Magari è stata fatta male la scelta dei giocatori per arrivare a certi risultati.
L'organo fondamentale—
Se riesci a dominare tramite il centrocampo, hai molta più probabilità di vincere le partite. Giocare con calciatori di qualità fa rendere meglio anche chi, tecnicamente, è ad un livello inferiore.
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