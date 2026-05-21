Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Lazzari: “Sbagliata la scelta iniziale. Ecco la parte fondamentale della squadra”

news viola

Lazzari: “Sbagliata la scelta iniziale. Ecco la parte fondamentale della squadra”

Lazzari: “Sbagliata la scelta iniziale. Ecco la parte fondamentale della squadra” - immagine 1
Il doppio ex Lazzari al Pentasport sulla sfida di domani. Tra errori del passato e ambizioni future. Su cosa puntare per la prossima stagione?
Redazione VN

A Radio Bruno, durante il Pentasport, Andrea Lazzari, doppio ex della partita, è intervenuto con queste parole in vista dell'ultima di campionato, domani contro l'Atalanta:

Visto che non hanno più nulla da chiedere al campionato, potrebbe venire fuori una bella partita: i giocatori sono più liberi di testa, ma il pubblico di Firenze chiede sempre tanto. Ho amici sparsi per Firenze, per me è stata una bella esperienza.

Le aspettative di inizio anno. Cosa è mancato?

—  

 Nella vita di  tutti i giorni, il comportamento che hai, porta a determinate situazioni. Anche io ho vissuto la mia stagione in viola come questa della Fiorentina: le aspettative erano molto più alte. Per giocatori che sono abituati a lottare per posizioni alte e competizioni europee, giocarsi la salvezza è tutt'altra sensazione. Arrivare a capire cosa sia successo nello spogliatoio è difficile. Magari è stata fatta male la scelta dei giocatori per arrivare a certi risultati.

L'organo fondamentale

—  

Se riesci a dominare tramite il centrocampo, hai molta più probabilità di vincere le partite. Giocare con calciatori di qualità fa rendere meglio anche chi, tecnicamente, è ad un livello inferiore.

 

Leggi anche
Segui “A pranzo con il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam
Fiorentina-Atalanta, venerdì ore 20:45: dove vederla in tv e streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA