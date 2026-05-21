Nel corso del Pentasport di Radio Bruno abbiamo sentito la voce di Bernardo Brovarone, che si è così espresso prima dell'ultima partita di campionato:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone: “Palladino ha sbagliato. Massima fiducia in Paratici e Ferrari “
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Brovarone: “Palladino ha sbagliato. Massima fiducia in Paratici e Ferrari “
Brovarone al Pentasport esprime la sua massima fiducia er la coppia al comando Paratici - Ferrari. Poi l'accoglienza di domani per Palladino
I tifosi viola sono sempre stati vicino alla squadra, fino al 92' della partita che ha decretato la salvezza matematica. Ed è capibile, ma non è finita qua, per questo domani mi aspetto altro.
L'accoglienza per Palladino—
Palladino non è stato elegante, è stato supponente ed arrogante. Mi aspetto un'accoglienza "alla Gasperini", non è stato piacevole leggere le sue parole. Gli scenari a Firenze puoi raccontarli a cena con un amico, se son cose di cui hai sofferto... Ma il professionista non deve lasciarsi andare come ha fatto lui, altrimenti poi si prende le conseguenze. Per questo domani non mi aspetto di certo gli applausi, che avrebbe ottenuto senza certe dichiarazioni.
La coppia Paratici - Ferrari—
Nel rispetto dei ruoli, vi dico che mi fido tantissimo della coppia Paratici - Ferrari. Il primo deve avere l'intelligenza di rispettare un uomo a cui è stata data totale fiducia, il secondo deve fidarsi di un esperto. Ma chiedo massima chiarezza, io come i tifosi di questa città, che deve essere rispettata. Gli vanno concessi i tempi giusti ma le modalità devono cambiare; finora i mezzi sono stati sbagliati.
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