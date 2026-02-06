Fontana: “Mercato ottimo, gli acquisti alzano la qualità. Paratici dà serenità”

"Fiorentina, fare il possibile per salvare l'annata. Fabbian, Rugani, Brescianini e Solomon giocatori importanti che alzano la qualità"

Redazione VN 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 20:36)

Torna l'approfondimento di Italia 7 "30esimo minuto", condotto da Simon Pagnini. Ospite di stasera Gaetano Fontana, l'allenatore ed ex centrocampista della Fiorentina:

"Non è certo questo il percorso che si si attendeva dalla Fiorentina, allestita per cercare di entrare nelle posizione d'élite. A volte certi campionati nascono male e proseguono peggio, ma per fare i processi c'è tempo. Bisogna fare il possibile per salvare l'annata, darsi una mossa per uscire dalla zona retrocessione. Difesa? Vanoli è alla ricerca della formula migliore. Non mi sento di dargli consigli, perché bisognerebbe vivere i calciatori. Quando ne hai a disposizione di qualità, come la Fiorentina, sei facilitato nell'individuare la struttura migliore da mandare in campo. Conta poco se a tre o a quattro, ma serve lo spirito per vincere nella situazione in cui ti trovi. Lottare per posizioni di vertice o per salvarsi richiedono due capacità diverse".

Rendimento? "La Fiorentina ha fatto partite anche abbastanza buone ultimamente, ma ci sono dei momenti della gara da sapere vivere e affrontare. In questi frangenti spesso la squadra si è spenta ed è quello il sintomo più evidente di una stagione difficile. Questa è una squadra potenzialmente che può fare ben altro, bisogna sapere vivere questo momento. Da un punto di vista emotivo occorre conoscere cosa vivono i calciatori".

Mercato? "Mi è piaciuto, sono arrivati giocatori importanti e non è mai semplice a gennaio. Soprattutto se ti trovi in posizioni di classifica distanti dai valori di questi giocatori. Fabbian, Rugani, Brescianini e Solomon sono giocatori importanti che alzano la qualità e la personalità di questa squadra. Retaggio mentale diverso rispetto a quello che ci sono, senza gli strascichi di

Paratici? "Mi convince, in termini di serenità ed esperienza può trasmettere molto. È capace e possiede personalità, sa sostenere lo stress e può restituire serenità all'ambiente".