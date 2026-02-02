Viola News
SONDAGGIO VN – Il vostro voto al mercato della Fiorentina?

Copertina Paratici e Goretti
Spese vincolate al raggiungimento della salvezza: cinque affari in prestito per la Fiorentina nel calciomercato
La Fiorentina chiude con 5 innesti un mercato fatto di soli prestiti: dopo gli oltre 90 milioni spesi in estate, i viola hanno dovuto muoversi vincolando le spese al raggiungimento della salvezza.

Gli arrivi: Solomon, Brescianini, Harrison, Fabbian e Rugani.

Tante partenze, molte anche fra i giocatori arrivati pochi mesi fa, come Dzeko, Viti, Nicolussi e Sohm. Il mercato condotto sarà sufficiente a salvare la formazione di Vanoli?

