Domani arriva il Como lanciatissimo in campionato mentre la Fiorentina continua ad avere grossi problemi non ancora risolti. Al posto di Vanoli schiererese la formazione migliore per cercare di passare il turno oppure puntereste tutto sul campionato lasciando riposo alcuni titolari?
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola sondaggi SONDAGGIO VN – Cosa fare con la Coppa Italia?
news viola
SONDAGGIO VN – Cosa fare con la Coppa Italia?
Il bivio: giocarsela al meglio oppure lasciare la Coppa per pensare al campionato?
© RIPRODUZIONE RISERVATA