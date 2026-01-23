SONDAGGIO – Quale presidente per la Fiorentina dopo Rocco?

Chi ha potuto seguire la cerimonia funebre di Rocco Commisso ha notato certamente il figlio Joseph completamente trasformato fisicamente. La Nazione oggi scrive di Joseph come finalmente maturato e diverso dal giovane che abbiamo conosciuto a Firenze nei primi anni della presidenza di Rocco Commisso. Vi chiediamo qual è la vostra preferenza per la successione sulla poltrona più alta di ACF Fiorentina : Joseph, Catherine Commisso oppure un cambio abbastanza repentino con l'ingresso di una nuova proprietà? A voi la scelta