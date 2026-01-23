VIOLA NEWS news viola sondaggi SONDAGGIO – Quale presidente per la Fiorentina dopo Rocco?

Commisso, Ferrari
Chi vorreste come successore di Rocco Commisso?
Redazione VN

Chi ha potuto seguire la cerimonia funebre di Rocco Commisso ha notato certamente il figlio Joseph completamente trasformato fisicamente. La Nazione oggi scrive di Joseph come finalmente maturato e diverso dal giovane che abbiamo conosciuto a Firenze nei primi anni della presidenza di Rocco Commisso. Vi chiediamo qual è la vostra preferenza per la successione sulla poltrona più alta di ACF Fiorentina : Joseph, Catherine Commisso oppure un cambio abbastanza repentino  con l'ingresso di una nuova proprietà? A voi la scelta

