Paratici e lo staff mercato: così cambia la Fiorentina

Alessandro Ferrari, Fabio Paratici, Roberto Goretti. Il terzetto al comando della nuova Fiorentina, con gerarchie chiare. Il nuovo arrivato renderà conto a Ferrari, dg e punto di contatto con il presidente Giuseppe Commisso. Lo stesso Ferrari, a margine della conferenza stampa, ha parlato così del ds presentato ieri: «Abbiamo cercato e voluto Fabio per prendere la responsabilità di tutta l'area sportiva della Fiorentina. Ha fatto tante esperienze e ottenuto molti risultati, quindi diventa difficile anche presentare uno col suo curriculum. A noi dirigenti e alla famiglia Commisso ha fatto molto piacere percepire il grande entusiasmo e la grande determinazione che ci ha mostrato subito. Con il suo arrivo abbiamo un ennesimo segnale d'impegno da parte della famiglia Commisso, significa portare all'interno di questo club persone di spessore, che ci possano dare mano anche per i risultati. Con Fabio pensiamo di aver fatto la scelta giusta».