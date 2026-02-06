Alessandro Ferrari, Fabio Paratici, Roberto Goretti. Il terzetto al comando della nuova Fiorentina, con gerarchie chiare. Il nuovo arrivato renderà conto a Ferrari, dg e punto di contatto con il presidente Giuseppe Commisso. Lo stesso Ferrari, a margine della conferenza stampa, ha parlato così del ds presentato ieri: «Abbiamo cercato e voluto Fabio per prendere la responsabilità di tutta l'area sportiva della Fiorentina. Ha fatto tante esperienze e ottenuto molti risultati, quindi diventa difficile anche presentare uno col suo curriculum. A noi dirigenti e alla famiglia Commisso ha fatto molto piacere percepire il grande entusiasmo e la grande determinazione che ci ha mostrato subito. Con il suo arrivo abbiamo un ennesimo segnale d'impegno da parte della famiglia Commisso, significa portare all'interno di questo club persone di spessore, che ci possano dare mano anche per i risultati. Con Fabio pensiamo di aver fatto la scelta giusta».
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Paratici e lo staff mercato: così cambia la Fiorentina
Corriere dello Sport
Paratici e lo staff mercato: così cambia la Fiorentina
Il Corriere dello Sport sulle gerarchie in casa Fiorentina
Al Wind Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park presente anche Roberto Goretti, fino a ieri l'altro ds del club, da adesso braccio destro di Pratici sul mercato. E proprio Paratici ha parlato così del suo nuovo collega: «Roberto ha tutta la mia stima per quello che ha fatto in questi mesi, è una persona leale e schietta. Spero di potergli dare una mano mettendo a disposizione la mia esperienza per migliorare la sua carriera».
La squadra mercato si comporrà di altre due figure, Lorenzo Giani, capo dello scouting e fedelissimo di Paratici, e Moreno Zebi che si occuperà dell'area prestiti. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA