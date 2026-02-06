Grassia: “Approccio soft di Paratici. Rivoluzione Fiorentina in due/tre anni”

Filippo Grassia, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
sul mercato della Fiorentina e su Paratici
Un approccio molto soft quello di Paratici alla Fiorentina, meglio di così era dura. Sappiamo bene che abbia influito nel mercato di gennaio, ovviamente in sintonia con Vanoli. L'anno prossimo ci vorranno almeno due giocatori di livello internazionale. In due o tre anni questa rosa verrà rivoluzionata. Vanoli? Ci sono volute troppe partite per cambiare assetto, ha tenuto lo stesso modulo e uomini di Pioli per troppo tempo. Mandragora merita un'attenzione particolare, è quello che segna di più tra i centrocampisti in Italia. Forse è arrivato il momento di giocare con Kean e Piccoli insieme, non uno per volta. Non avrei mai investito i soldi per Pongracic e per lo stesso Piccoli
